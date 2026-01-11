Костадинов: Желанието на Тръмп да анексира Гренландия е добра новина за България

Кадър Фб

Костадин Костадинов одобри намерението на Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

Ето какво пише той:

Защо желанието на Тръмп да анексира Гренландия е добра новина за България?

Защото отслабва основния враг на нашата страна - Европейския съюз. Да, политиките на Европейската комисия за пълзяща федерализация и насилствено анексиране на все повече и повече суверенитет от изтляващите национални държави са най-голямата заплаха не само за нашата страна, но и за европейската цивилизация.

Примерът с насилственото и незаконно анексиране на България в еврозоната е просто последен и един от многото в дългия списък от престъпления, извършени от апологетите на претопяването на европейските народи в една безлична обща биомаса.

Ето защо бруталният подход на Тръмп срещу Дания е добра новина за България. Защото Дания е ЕС, но също така Дания е и НАТО. Сега и двете организации са изправени пред кризи, които могат да доведат до разпускането им.

На първо място Дания очевидно не получава пълна подкрепа от другите държави в ЕС, което ликвидира всички мантри за взаимопомощ и споделени интереси в съюза.

На второ място една държава от НАТО заплашва със завземане на територия друга държава от НАТО. Тук нещата стават още по-неприятни. На чия страна ще застанат другите натовски държави - на страната на съюзника си САЩ или на страната на съюзника си Дания? Или просто ще наблюдават как се бият? Или пък, още по-лошо, ще приемат безмълвно един техен съюзник да погълне друг техен съюзник?

Пътищата пред ЕС и НАТО не са много, но за сметка на това всички те са задънени. Ето защо, за трети път повтарям, претенциите на Тръмп към Гренландия са добра новина за България. Защото ЕС се държи само и единствено на бруталната пропаганда, парите и диктатурата на управляващите елити в замиращия Стар континент. И е достатъчно някой отвън леко да побутне тази прогнила и разпадаща се конструкция, за да се разпадне. Някой като Тръмп.

Още нещо. Пропагандистите на ЕС умело скриват от всички един много нелицеприятен за тях факт. През 1982 г. Гренландия организира референдум, на който решава да напусне Европейския съюз. Мнозинството от жителите гласуват "за" и островът напуска. Знаете ли кой е бил основния мотив на ескимосите да гласуват срещу ЕС? Че те са част не от Европа, а от Северна Америка, което е абсолютно неопровержим географски факт. Ето защо казусът с Гренландия чисто формално не би трябвало да е проблем на ЕС, от който островът не е част, а само на Дания.

От друга страна желанието на Тръмп да обедини почти целия континент под знамето на САЩ е напълно разбираемо - в крайна сметка Канада е преимуществено англосаксонска и англоезична държава, споделяща общ език, култура, произход на населението и история със САЩ, а населението на Гренландия е еднакво с това на северните части на Канада и Аляска. Ситуацията е напълно аналогична като с България, Северна Македноия и Южна Бесарабия - територии с население, споделящо общ език, култура, произход и история.

Ето защо подкрепяме претенциите на Тръмп към Гренландия. Не само защото врагът на нашия враг трябва да е наш приятел, но и защото ни дават основание за провеждане на същата политика по отношение на защитата и преследването на българските национални интереси."

