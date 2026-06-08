Костадинов: За 1 месец Радев демонстрира пълна вярност към ЕС, НАТО, САЩ и продължи подпомагането на Украйна с пари и оръжие

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Костадин Костадинов направи равносметка за управлението на Румен Радев още на първия му месец като премиер.

Ето какво пише той:

Днес се навършва 1 месец откакто Румен Радев управлява еднолично държавата. За това време той стори следното:

1. Демонстрира пълна вярност към ЕС при посещението му в Брюксел и срещата му с Урсула фон дер Лайнен.

2. Демонстрира пълна вярност към НАТО при посещението му в Брюксел и срещата му с Марк Рюте.

3. Демонстрира пълна вярност към САЩ, като остави американските военни самолети на летище София, с което продължава да излага на заплаха националната сигурност на България.

4. Продължи без никаква промяна политиката за подпомагане на Украйна с пари и оръжие. Не наложи вето на договора за подаряване на Зеленски на нови 92 млрд евро.

5. Промени правилника на Народното събрание, за да ограничи правата на опозицията и да си гарантира безпроблемно отсъствие от парламентарния контрол.

6. Премахна комисията по демография - единствената парламентарна институция, работеща по политики за преодоляване на демографската катастрофа.

7. Включи България в гаранционния механизъм на еврозоната и така вече страната ни е задължена да плаща дълговете на другите държави в нея.

8. Премахна 60 лв от пенсиите на новите пенсионери (т.нар. ковид-добавка).

9. Отказа да разгледа в парламента предложението за свикване на референдум за еврото.

10. Негови водещи депутати заявиха намерения за ограничаване на майчинството - впоследствие, заради бурната обществена реакция, ги оттеглиха.

11. Остави в сила договора с Украйна, за който по време на предизборната кампания казваше, че ще денонсира.

12. Заедно с още 48 държави в ООН осъди действията на Русия в Украйна.

Списъкът може да бъде продължен и още - ако се сещате нещо друго, добавете го. Изводът, който се налага, е един - единствената разлика между управлението на Пеевски и Борисов и това на Румен Радев е, че управлява Румен Радев, а не Пеевски и Борисов. Всичко останало е същото и нищо не се е променило. Махането на корумпираните служители на Пеевски и Борисов и замяната им с корумпирани служители на Радев не се брои. Корупционерите са еднакви, независимо как се казват и на кого служат

Редактор "Екип на Петел",

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