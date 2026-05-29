Костадинов: За съжаление политиката на България спрямо Украйна няма да се промени

Булфото

За наше съжаление политиката на България към Украйна няма да се промени, каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента. Той коментира срещата на унгарския министър-председател Петер Мадяр с генералния секретар на НАТО Марк Рюте вчера.

"На тази среща унгарският министър-председател ясно заяви, че Унгария спира всякаква военна помощ за Украйна. Унгарската държава категорично заяви, че прекратява досегашната политика. Същевременно преди това нашият министър-председател Румен Радев не каза нещо подобно, на фона на официалния наратив за него, който подобно на Орбан обясняваше как България може да промени своята политика по отношение на Украйна", добави Костадинов.

"Вчера, на срещата му с Рюте, Радев декларира, че ще съдейства в посока за увеличаване на военните разходи на България до 5%, което е странно на фона на изказването на неговия финансов министър, че ще се налага да се теглят заеми за плащането на пенсии", коментира лидерът на "Възраждане", цитиран от БТА.

Радев след срещата с Урсула фон дер Лайен: България има решаваща роля за предоставянето на стабилност, сигурност и диверсифицирането на енергийните доставки

Той посочи, че "държавата ни няма пари да плаща пенисите на над 2 млн. пенсионери, но може да увеличава парите за военни разходи" и добави, че нашата държава на практика ще продължи всички политики на досегашното управление на ГЕРБ, БСП, ДПС и „Има такъв народ“.

"Ние много пъти сме говорили, че на подмяната на българската политика трябва да се сложи край, защото отчуждението на българските избиратели от държавните институции се дължи на това, че постоянно за лъгани", отбеляза Костадинов.

"Вчера Урсула фон дер Лайен отбеляза, че България продължава по същия начин, няма никакво отклоняване. Даже напротив – нашата държава ще се включи активно в механизма SAFE, с който ще се подпомага Украйна", каза той.

"Идеята е да покажем разликата между политици с гръбнак и такива, които поставят своите национални интереси над другите и говорят, но за съжаление нищо не правят", заяви още Костадин Костадинов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!