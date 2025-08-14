Костадинов: Здравейти, богаташи!

Кадър Фб

Костадин Костадинов се подигра на статистиката на Световната банка, според която българите вече са в графата на богатите в света.

Ето какво пише той без редакция:

Здравейти, богаташи! (б.ред. запазен е оригиналния правопис) Ей, толкова тихо и неусетно сте забогатели, че никой не е разбрал. Ама от друга страна и вие не се хвалите, така че как да се разбере? Добре, че е Световната банка, че да ни каже колко сме забогатели всички в България!

Ето защо, богаташи, в България инфлация няма. Просто цените са вече като в богатите държави, каквато е и нашата страна. Само едно ме притеснява. Тъй като данните са от 2023 г. да не вземе да се окаже, че тази година сме станали най-богатата държава в света. Защото ако се съди по цените в магазините, вече определено сме.

