Костадинов би се "жертвал" да е кандидат за президент

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Бих направил жертвата да съм кандидата на "Възраждане" за президент. Това каза пред бТВ лидерът на партията Костадин Костадинов.

Той припомни, че вече се е явявал на избори като кандидат за държавен глава.

Това бе през 2021 година в двойка с кандидат за вицепрезидент адвокат Елена Гунчева. Двамата се класираха на четвърто място на първия тур на изборите, спечелени от Румен Радев. След оставката си през януари, днес той е премиер, а държавен глава е Илияна Йотова.

Вотът за президент е през есента. Костадинов обясни, че във "Възраждане" се обсъждат и други имена, не само неговото. Не даде подробности и дори посочи, че хипотетично е възможно партията да се яви в коалиция.

От влизането си в парламента през 2022 година "Възраждане" се явява като самостоятелна партия, но преди това са участвали в коалиции на местни избори, отбелязва "24 часа".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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