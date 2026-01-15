Костадинов към АПС: Връщайте мандата още утре, България няма време за пилеене

Редактор: Юлия Георгиева, снимка Булфото

Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов също коментира решението на президента Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на АСП. Ето какво коментира той:

Радев реши да даде третия мандат на Ахмед Доган. Не съм изненадан от решението, напълно логично е. Няма как да го даде втори път на ППДБ, с които работи за бъдеща коалиция след изборите, защото вече им даде мандат. Не може на БСП и ИТН, на които го даваше досега, защото са част от сегашното управление. Не може на ДПС, защото и те са част от управлението и ще се компрометира. Не може на Възраждане, защото ние сме единственият му идеологически противник. Меч и Величие дори не заслужава да ги коментираме.

Многократно заявявахме, че Радев няма да даде третия мандат на Възраждане. Никога не го е правил досега, поради гореописаната причина. С този си ход обаче бъдещият бивш президент направи сериозна политическа грешка. Свали маската си още преди да е започнало представлението.

В този ред на мисли това е добра новина за нас, българите. Планираната подмяна ще катастрофира още преди да е започнала.

Още нещо. АПС да връща мандата още утре, веднага, след като го получи. България няма време за пилеене. Правителството подаде оставка преди месец и половина. Радев им осигури достатъчно време да си довършат далаверите, така че е крайно време да освобождават властта. Да назначава служебно правителство и да отиваме на избори по най-бързия начин!, коментира Костадинов на страницата си във фейсбук.

