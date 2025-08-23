Костадинов нападна Ивелин Михайлов за детето в Несебър

Кадър Булфото

Костадин Костадинов излезе с тежки обвинения срещу Ивелин Михайлов, чието им бе намесено във връзка с фирмата, която държи парашута в Несебър. Според публикации той е близък със съсобственичката. В социалните мрежи Михайлов отговори на нападките, отправени към него, че по никакъв начин не е свързан с тази фирма.

"Ако съм отговорен за това, че съм бил приятел със Стефи, аз не искам да работя нито за такава държава, нито за такива хора – да се отказвам от приятелите си, защото някъде е станало нещо, и то починали приятели", заяви Михайлов.

Костадинов обаче го атакува:

Че сектата Двуличие безскрупулно лъже хората, е отдавна известно. Че сектата Двуличие брутално краде хората, също е отдавна доказано, при това документално. Но това, че сектата Двуличие вече почва и да убива хората, е ново дори и за запознатите с дейността на тази престъпна групировка.

За престъпленията на Ивелин Михайлов и неговата банда има събрани огромни томове с доказателства, на брой повече от 800 страници. Тези томове с документи за откраднати парични средства и имоти на стойност повече от 90 милиона лева общо, вече повече от година стоят в прокуратурата, без тя да предприема нищо. Причината е ясна - прокуратурата на Пеевски няма да допусне и косъм да падне от опашката на пудела на Пеевски.

Възраждане ще изпрати официално писмо до прокуратурата с искане за информация какво се случва с досъдебното производство срещу мафиотската групировка на олигарха от Ветрино, и ще запознаем обществото с отговора, който ще получим", пише той.

