Костадинов насмете ПП-ДБ и "Величие", че се поклониха на Тюркян чешма: Еничари!

"Партии еничари" - така лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов определи ПП-ДБ и "Величие". Причината - посещението им на Тюркян чешма, предаде Блиц

"В България има много емблематични паметници. Два от тях са превърнати в символи.

Единият е в Източните Родопи, "Тюркян чешма", и е символ на жертвите на възродителния процес - почита паметта на едно невинно бебе, загинало при протестите и масовите безредици срещу властта през 1984 г.

Вторият е в Средна гора, гара Буново, и е символ на жертвите на турския тероризъм у нас - почита паметта на 7 убити българи при терористичен акт във влака през 1985 г.", това написа председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в социалните мрежи.

"Вчера ППДБ и Величие са почели паметника на Тюркян чешма. Никога обаче досега тези партии не са почитали паметника на гара Буново.

Изводите оставям на вас. Ние своите сме ги направили отдавна и затова наричаме активистите на тези (а и не само на тези) партии еничари. По-кратко описание за тях няма", пише още народният представител.

