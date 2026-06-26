Костадинов осъди Манол Пейков за обидата

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Съдът е осъдил бившия депутат от ПП-ДБ Манол Пейков да плати 3000 лева на Костадин Костадинов, цитира Блиц.

Новината съобщи лично лидерът на "Възраждане".

Ето какво написа той:

Преди малко е излязло решението по делото ми срещу Манол Пейков за клевета и обида.

Съдът осъжда лицето от Пловдив да ми заплати близо 3000 лв за клеветите и обидите по мой адрес. Понеже знам, че може би много от вас не се сещат кой беше този субект, напомням, че това е бивш депутат от ДБ, известен единствено със странната си обсесия към Възраждане и някои определени видове напитки.

Манол Пейков често е отправял реплики и обиди към лидера на "Възраждане".

През 2023 г. Пейков нарече Костадинов от трибуната „Коцето Късо..шков“. На няколко пъти изказвания на Пейков са предизвиквали физически сблъсъци в парламента.

"Простакът не се убива с мълчание. Когато умният отстъпва, управлява по-простият. Не може, когато убиваш простака с мълчание, той шуми и създава впечатление, че той е единственият на терена. Когато се бориш с прасе, на него му доставя удоволствие, но нямаме друг избор.

Достатъчно е да изгледате едно цяло заседание на Народното събрание. Изказва се представител на "Възраждане" и отзад започват едни нечленоразделни викове, крещения, едни мъчения. Позорно е за парламента", каза Костадинов преди време.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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