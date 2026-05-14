Костадинов поиска референдум за финансовата система на България

Лидерът на "Възраждане" напомни на премиера миналогодишните му обещания

Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов поиска от Народното събрание да разгледа предложението на граждански комитет за провеждане на референдум относно финансовата система на България, съобщават от bTV Новините. В декларация от парламентарната трибуна той се обърна към председателя на парламента Михаела Доцова с настояване въпросът да бъде включен в дневния ред.

Костадин Костадинов посочи, че в инициативата на гражданския комитет са се подписали над 300 000 българи. По думите му този факт задължава народните представители да обърнат сериозно внимание на темата, която засяга оцеляването на финансовата система у нас. Според него настоящото предложение дублира исканията, внесени от "Възраждане" през 2024 г., както и тези на бившия президент Румен Радев от миналата година, които не бяха допуснати за разглеждане в предишното Народно събрание.

Лидерът на "Възраждане" припомни думите на Румен Радев от 2025 г., когато той предупреди, че управляващите тласкат страната към еврозоната, отдалечавайки я от демокрацията и законността. Костадинов подчерта, че по ирония на съдбата авторът на тези критики в момента е министър-председател, а неговата партия разполага с пълно мнозинство в парламента.

"Румен Радев през 2026 г. ще отхвърли демокрацията и законността, за които настояваше през 2025 г.", категоричен бе Костадинов.

Той добави, че сегашният премиер има пълната възможност да реализира исканията си от миналото, тъй като те са предложени директно от гражданите, без да е необходимо той лично да ги инициира.

