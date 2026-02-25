Костадинов посочи какво е общото между политиците и памперсите

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Изключително доволен съм от днешния ден, защото въпреки че бе тежък, днес успяхме достигнем много сериозна победа за българския народ и за запазване на българската държавност. Гласуването в Турция, както беше организирано през последните 4 десетилетия, представляваше заплаха за националната сигурност за България. Там се гласуваше под строй, в полза на партии, които защитават чужди национални интереси, гласуваше се масово фалшифицирано и незаконно. На всичко отгоре една голяма част от тези хора реално не гласуваха, а вота беше пускан от други хора. Днес на тази порочна практика беше сложен кръст и се радвам, че преодоляхме ветото на президента Йотова.

Това коментира пред Нова тв лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Не е вярно, че с това решение на парламента ограничаваме правата на българите в САЩ и Великобритания, защото ние не случайно сложихме ограничение от 20 секции с до 1000 души максимум на секция. Те могат да имат допълнителни секции, ако такива се разкрият в консулствата и посолствата. При 20 000 гласуващи, това значи, че ще стигнат, а и това е нормалната бройка дори и за България. А в САЩ гласуват още по-малко души, така че секциите са достатъчни, коментира той.

Ограничението е само за страните извън ЕС, т.е. в страните-членки хората ще имат колкото си секции искат, няма проблем, допълни той.

Хубаво е по-често да се правят избори, полезто е. Както казва Марк Твен общото между бебешките пелени и политиците е, че трябва да се сменят често, иначе почват да миришат. Така че когато имаме избори, когато има дебати, ще се види кой колко струва и колко тежи. Едно е интервю, съвсем друго са дебатите и споровете. Дебатите дават възможност на хората да изберат и да претеглят, коментира той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!