Костадинов призова България да търси близки отношения със САЩ

Кадър Фб

Лидерът на "Възраждане" определи парламента като провал и призова за чистка на "мъртвите души" чрез жителство

България трябва да търси стратегическа близост с новата американска администрация на Доналд Тръмп, но настоящото българско правителство няма право да води този диалог. Тази теза разви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента, коментирайки поканата към страната ни за включване в т.нар. Съвет за мир под патронажа на САЩ.

Според Костадинов, въпреки нуждата от партньорство с Вашингтон, настоящата изпълнителна власт е нелегитимна да поема подобни ангажименти.

"Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп, но не и от този кабинет, който не се ползва с доверието на българския народ", заяви Костадинов, цитиран от БТА.

Блокаж на външната политика

Лидерът на "Възраждане" бе категоричен, че включването в международни инициативи като "Съвета за мир" трябва да бъде оставено за следващо управление. "Настоящият кабинет няма нито морално, нито законово право да прави подобни действия. Това е задача, която трябва да бъде осъществена от следващия кабинет", смята той.

Изказването му идва на фона на остри политически совалки около новата инициатива на Белия дом, която цели пренареждане на глобалните партньорства за сигурност. Позицията на Костадинов на практика цели да "замрази" българското участие, докато властта не се смени, въпреки риска страната да изпусне момента за включване в новия формат.

Провалът на парламента и изборният кодекс

Костадинов определи работата на настоящото Народно събрание като пълен провал, визирайки провалените заседания поради липса на кворум, които блокираха промените в Изборния кодекс. Според него опитите за прокарване на промени в последния момент са били "вкарани арогантно и нагло".

"Колкото се може по-скоро това Народно събрание трябва да престане да работи и да отидем на избори възможно най-рано", призова той.

За да гарантира прозрачността на вота, от партията планират мащабна мобилизация на граждански наблюдатели. По отношение на дългогодишния проблем с "мъртвите души" в избирателните списъци, Костадинов предложи административно решение, свързано с принципа на уседналост, вместо директно чистене на списъците.

"По-скоро трябва да се реши въпросът с постоянното и настоящото жителство", уточни той, като допълни, че голяма част от тези "души" всъщност са български емигранти.

Лидерът на "Възраждане" коментира и потенциалното влизане на президента Румен Радев в активната партийна политика. Вместо притеснение, Костадинов демонстрира готовност за директен сблъсък.

"Чакаме го, искаме да си говорим по време на кампанията", заяви той, подчертавайки, че сблъсъкът на позиции е полезен за гражданите.

