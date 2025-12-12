Костадинов събори от смях водещите на БНТ с една нова дума

Кадър БНТ

Българският народ и неговото недоволство свали кабинета "Желязков".

Това коментира в "Денят започва" по БНТ лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Той определи оставката като "приятна изненада".

"Едва ли има министър-председател, който с удоволствие да хвърля оставка", посочи Костадинов.

По думите му премиерът е останал "формален" и незабележим за обществото.

"Никога и никъде по никакъв повод в протестите не се спомена дори веднъж неговото име. Това не е комплимент за него. Защото, когато управляваш държавата, би трябвало ти да си човекът, който акумулира общественото внимание", заяви лидерът на "Възраждане".

По повод времето, в което се случва оставката – дни преди приемането на еврото – Костадинов заяви категорично, че "няма лош момент за падането на едно подобно правителство".

Според него влизането в еврозоната трябва да бъде преосмислено, а "Възраждане" ще настоява за отлагане. Костадинов определи еврото като "шиткойн", а изразът предизвика бурен смях в ефира на БНТ сред водещите Христина Христова и Симеон Иванов.

"Не бях чувал да наричат еврото да го наричат българите така", каза Иванов през смях. "Отидете да си купите хляб, ако изобщо ядете хляб, и чуйте как се говори в магазина", посочи развеселен Костадинов. "Е, не сме на фотосинтеза", допълни Христова.

По-късно стана ясно, че "Възраждане" са внесли в Народното събрание (НС) предложение за отлагане на присъединяването ни към еврозоната с 1 година. Причината, според тях е, че няма редовно правителство и няма приет бюджет за догодина.

Дори да се удължи старият бюджет за 2025 година, в него не е предвидено въвеждането на еврото.

От "Възраждане" настояват още президентът да свика КСНС по възможно най-бързия начин, ако може още в понеделник.

Лидерът Костадин Костадинов не очаква предложението за еврото ще бъде одобрено от мнозинството в пленарната зала.

