Костадинов се обърна срещу Тръмп: САЩ нападнаха Венецуела и отвлякоха нейния президент Мадуро. ЕС да наложи санкции на САЩ

Изненадващо Костадин Костадинов се обърна срещу Доналд Тръмп.

САЩ нападнаха Венецуела и отвлякоха нейния президент Мадуро. Очаквам незабавната и принципна позиция на Европейския съюз:

1. Осъждане на агресията.

2. Налагане на санкции над САЩ.

3. Незабавна военна помощ за Венецуела.

4. Прекратяване на всякакви контакти със САЩ.

Не е особено трудно. Когато Русия нападна Украйна постъпиха еврокомисарите постъпиха по този начин. Сега би трябвало да имат същата реакция, нали?

Апропо, родните еничари кога ще ходят да замерят с червена боя американското посолство заради това посегателство над суверенна държава? А Васко Ухото кога ще сложи венецуелското знаме на балкона си, до украинското? Разлика между Украйна и Венецуела не би трябвало да има, нали?

