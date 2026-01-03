реклама

Костадинов се обърна срещу Тръмп: САЩ нападнаха Венецуела и отвлякоха нейния президент Мадуро. ЕС да наложи санкции на САЩ

03.01.2026 / 17:10 1

Изненадващо Костадин Костадинов се обърна срещу Доналд Тръмп.

САЩ нападнаха Венецуела и отвлякоха нейния президент Мадуро. Очаквам незабавната и принципна позиция на Европейския съюз:

1. Осъждане на агресията.

2. Налагане на санкции над САЩ.

3. Незабавна военна помощ за Венецуела.

4. Прекратяване на всякакви контакти със САЩ.

Не е особено трудно. Когато Русия нападна Украйна постъпиха еврокомисарите постъпиха по този начин. Сега би трябвало да имат същата реакция, нали?

Апропо, родните еничари кога ще ходят да замерят с червена боя американското посолство заради това посегателство над суверенна държава? А Васко Ухото кога ще сложи венецуелското знаме на балкона си, до украинското? Разлика между Украйна и Венецуела не би трябвало да има, нали?

Off Road (преди 20 секунди)
Рейтинг: 50465 | Одобрение: 11750
Да, ЕС да банне природният газ от щатите веднага! Да внася от някъде другаде Усмивка.

