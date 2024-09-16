Костадинов ще води листата на „Възраждане” във Варна

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"Възраждане” обяви своите водачи на листи за парламентарните избори на 27 октомври. Лидерът на партията Костадин Костадинов отново ще е водач във Варна и в 25 МИР в София, предаде Дарик

Пълният списък на водачите на „Възраждане“:

1-ви МИР Благоевград – Цвета Рангелова

2-ри МИР Бургас – Цончо Ганев, както и в 23-и МИР София

3-ти МИР Варна – Костадин Костадинов, както и 25-и МИР София

В 24-ти МИР София водач е Петър Петров, който е начело на листата и в Монтана.

4-ти МИР Велико Търново – Ангел Янчев

5-и МИР Видин – Вера Александрова

6-и МИР Враца – Ивайло Папов

7-и МИР Габрово – Даниел Петров

8-и МИР Добрич – Константина Петрова

9-и МИР Кърджали, както и 29-и МИР Хасково – Георги Георгиев

10-и МИР Кюстендил – Димчо Димчев

11-и МИР Ловеч – Ивелин Първанов, както и в 15-и МИР Плевен

13-и МИР Пазарджик – Стоян Таслаков

14-и МИР Перник – Димо Дренчев

16-и МИР Пловдив град и 22-ри МИР Смолян – Ангел Георгиев

17-и МИР Пловдив област – Кръстьо Врачев

18-и МИР Разград – Касим Садък

19-и МИР Русе – Златан Златанов

20-и МИР Силистра – Маргарита Генчева

21-ви МИР Сливен – Климент Шопов

26-и МИР София област – Ангел Славчев

27-и МИР Стара Загора – Искра Михайлова

28-и МИР Търговище, както и в 30 МИР Шумен – Веселин Вешев

31-ви МИР Ямбол – Никола Димитров

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