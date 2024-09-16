Костадинов ще води листата на „Възраждане” във Варна
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"Възраждане” обяви своите водачи на листи за парламентарните избори на 27 октомври. Лидерът на партията Костадин Костадинов отново ще е водач във Варна и в 25 МИР в София, предаде Дарик
Пълният списък на водачите на „Възраждане“:
1-ви МИР Благоевград – Цвета Рангелова
2-ри МИР Бургас – Цончо Ганев, както и в 23-и МИР София
3-ти МИР Варна – Костадин Костадинов, както и 25-и МИР София
В 24-ти МИР София водач е Петър Петров, който е начело на листата и в Монтана.
4-ти МИР Велико Търново – Ангел Янчев
5-и МИР Видин – Вера Александрова
6-и МИР Враца – Ивайло Папов
7-и МИР Габрово – Даниел Петров
8-и МИР Добрич – Константина Петрова
9-и МИР Кърджали, както и 29-и МИР Хасково – Георги Георгиев
10-и МИР Кюстендил – Димчо Димчев
11-и МИР Ловеч – Ивелин Първанов, както и в 15-и МИР Плевен
13-и МИР Пазарджик – Стоян Таслаков
14-и МИР Перник – Димо Дренчев
16-и МИР Пловдив град и 22-ри МИР Смолян – Ангел Георгиев
17-и МИР Пловдив област – Кръстьо Врачев
18-и МИР Разград – Касим Садък
19-и МИР Русе – Златан Златанов
20-и МИР Силистра – Маргарита Генчева
21-ви МИР Сливен – Климент Шопов
26-и МИР София област – Ангел Славчев
27-и МИР Стара Загора – Искра Михайлова
28-и МИР Търговище, както и в 30 МИР Шумен – Веселин Вешев
31-ви МИР Ямбол – Никола Димитров
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