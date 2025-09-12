Костадинов след интервю със Силвия Великова: Ще вляза да се изкъпя

Кадър БНТ

Преди малко, рано сутринта, бях на интервю в БНР при Силвия Великова. Интервю, разбира се, нямаше, защото Великова както винаги се отдаде на любимото си занимание - да лъже, клевети и напада Възраждане. Това сподели лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в личния си Facebook профил, пише Блиц.

"За 5 минути каза 3 откровени и нагли лъжи, от които най-наглата беше, че благодарение на това, че не сме в парламента, се били взели много решения с намален кворум. Попитах я може ли да каже поне едно такова решение, и тя в крайна сметка призна, че такова няма.

Днес аз бях в ефира и успях да я опровергая на живо. Мен обаче ме канят два пъти в месеца за по 15 минути, а Великова е всеки ден с часове. Пропагандата, лъжата и клеветата през нея и хора като нея се леят с тонове, изливат се като потоци фекална вода от окупирания от нея и хората като нея обществен ефир.

Разбира се, ние ще продължим да изобличаваме лъжите и клеветите на пропагандата, докато не унищожим цялата тази античовешка машина. Затова призовавам всеки свободен българин да дойде утре в 16 ч. пред парламента - за да смажем гръбнака на змията, за да свалим правителството, за да се освободим от позорното робство, в което живеем! Заедно!

А аз междувременно ще вляза да се изкъпя. Винаги след подобни "интервюта" изпитвам такава нужда, защото душевната мръсотия на тези "хора" е в пъти по-гадна от физическата им нечистоплътност", допълни той.

