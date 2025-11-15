Костадинов след среща с Медведев: Русия оставя вратата отворена

снимка: Пресцентър на „Възраждане"

„Русия оставя вратата отворена към България с това внимание, което ни оказва на нас. Но развитието на нашите двустранни отношения ще зависи изцяло от нас”, това каза лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, който участва на форум на БРИКС в Москва. Изказването му и идва след среща с бившия руски президент Дмитрий Медведев.

„В момента 95% от търговията на Русия е със страните от БРИКС и глобалния юг и продължава да се развива и задълбочава. ЕС няма друг избор освен да развива сътрудничеството си с Русия. Вместо това той се готви за война с нея, което е пълна лудост. След такава война Европа просто няма да я има на картата. Хубав финал на срещата сложи Пиер дьо Гол, който каза, че иска да види Франция, както и всички други страни от ЕС, в БРИКС.”, коментира Костадинов след срещата”, добавя Костадинов.

Днес програмата на делегацията ни продължава със среща на формата БРИКС - ЕС. Има представители на управляващите партии в Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка, Индонезия, Куба, Иран и т.н., допълват от пресцентъра на „Възраждане”.

