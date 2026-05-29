Костов за президентските избори: За мен демократичната общност има вече кандидат в лицето на Андрей Гюров

Гледам с голям интерес и с голяма надежда към президентските избори, защото за мен демократичната общност има вече кандидат в лицето на Андрей Гюров, каза бившият премиер Иван Костов в студиото на "Денят започва". Костов уточни, че бившият служебен премиер е негов личен избор и изрази надежда демократите да се обединят поне за този вот.

"И знаете ли, то не зависи много и от техните раздели. Защото пък демократичната общност са тези хора, които излизат на улицата. Тези хора, които взимат съдбата на страната си в ръцете. Те излязоха в 1996-1997 година. Те бяха на улицата, те направиха тази промяна. Сега отново излязоха. Няколко пъти се опитваха безуспешно, но тези хора излязоха. Те излязоха и сега. Те овластиха фактически този екип на господин Радев. Тези хора, те са сила, те са авангарда на това общество", заяви той.

Костов определи заплахата от руско влияние в българската политика като опорка на ГЕРБ и ДПС:

"Аз не мисля, че е реална. Не мисля, че някой може да обърне курса на страната. Ние вече сме много вътре интегрирани в ЕС и в НАТО, така че това за мен не е вече фактор. И от тази гледна точка не бива това да е проблем и тема на изборите, защото няма да спечели никой от кандидатите от нея. По-скоро трябва да се намерят думи към младите хора. Трябва да се намери послания към тях, към такива като вас и по-млади и тук още завършващи и влизащи в това. Те да бъдат ангажирани със съдбата на страната. Те да продължат това, което поколенията се показали, че могат да го правят. Да излизат и да, когато политици са безсилни, да решават въпроса."

Според него държавата трябва да се върне към строга финансова дисциплина и да се избегне свръхдефицит. За тази година вероятно ще бъде одобрен свръхдефицит, т.е. надвишаването на процента от 3%, тъй като има извършени военни разходи, обясни бившия премиер, но не е ясно какво ще се случва през следващата година.

