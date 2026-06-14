Котка излезе на сцената по време на балета „Ромео и Жулиета“ и грабна вниманието на публиката

Кадри Нова телевизия

Котка излезе на сцената и открадна вниманието по време на финалната сцена от балетната постановка на „Ромео и Жулиета“. Това стана по време на гостуването на Имперския руски балет в турския град Измир, предава Нова телевизия.

На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как котката сяда до главата на Ромео и започва да си играе с косата му, докато той се опитва да лежи мъртъв на сцената, а Жулиета страда от загубата на своя любим.

Балетистите продължават представлението, без да се смущават от неочаквания гост, а по-късно котката се качва върху един от сценичните реквизити.

Редактор "Екип на Петел",

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