Котка пътува 100 км под капака на кола

снимка: pexels.com

В САЩ коте се качи под капака на лек автомобил, измина 100-километрово пътуване и остана живо и здраво. Бездомното животно се скри в кола на паркинг в Сакраменто, щата Калифорния.

Собственичката на автомобила, Амелия Ескаланте, открила котето едва при пристигането си в Санта Круз, когато чула мяукане. Жената не успяла сама да го извади от колата. Това станало едва след 7-часова спасителна операция, използваща специално оборудване - бороскоп за проверка на вътрешността на механизмите на колата, предаде Нова тв.

„Не можех да повярвам, че тази кола е пътувала толкова много и това малко котенце е все още живо вътре“, каза собственикът на автосервиз Макс Едер.

Ескаланте решила да задържи спасеното животно, което се оказало женско, и я кръстила Роувър. Ветеринарният лекар потвърдил, че Роувър е здрава и невредима по време на екстремното пътуване.

„Първоначално тя ми съскаше, а след това сложи цялата си глава на ръката ми и започна да мърка“, каза Ели, дъщерята на Ескаланте.

