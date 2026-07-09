Коцев: Издадох заповед за спиране на изсичането на дърветата в кв. „Чайка“

Кадър Б. Коцев, Фб

Кметът Благомир Коцев излезе с изявление във Фейсбук:

Издадох заповед за спиране на изсичането на дърветата в кв. „Чайка“, където хората негодуват с основание!

В края на месеца внасям в Общинския съвет искане за изменение на Подробния устройствен план на целия квартал, така че зелените площи в района да бъдат запазени.

Ако Общинският съвет на Варна приеме предложението ми, веднага ще наложа мораториум върху строителството в кв. „Чайка“ за 2 години, докато тече изменението в ПУП–а му!

Днес се срещнах с жителите на „Чайка“ и напълно разбирам тяхното недоволство. Става дума за терен между блокове 34 и 36, който години наред е използван като зелена площ и детска площадка.

За съжаление, План за регулация и застрояване на „Чайка“ е одобрен от Общинския съвет на Варна още през 2015 г. Именно с този план въпросният имот, който преди това е попадал в зона за парк, спорт и детска площадка, е посочен за частно застрояване.

В крайна сметка строителството е законно. Собственикът е извървял всички стъпки, определени от закона, което му позволява да осъществи инвестиционното си намерение. Единственият начин да спрем по-нататъшното застрояване на „Чайка“ е с мораториум върху всякакво строителство в квартала.

Варна има този шанс и той може да бъде реализиран още този месец!

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Редактор "Екип на Петел",

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