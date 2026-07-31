Коцев: Мнозинството от общинските съветници избра да гласува „против“ младите хора на Варна

Снимка: Булфото

Част от общинските съветници напуснаха залата, а други избраха да се въздържат при гласуването на предложението ми за осигуряване на минимални възнаграждения на екипа на Черноморския младежки център. Това написа във фейсбук кметът на Варна Благомир Коцев.

"Най-тежката последица от гласуването на сесията на Общинския съвет не е политическа. Тя е за младите хора на Варна, които получиха нов модерен младежки център, а останаха без гаранция, че той ще може да продължи да работи", добавя още той.

"Мнозинството избра да гласува „против“ младите хора на Варна. Това решение ще има последствия, а отговорността е на тези, които го подкрепиха. Срам!", написа също Благомир Коцев.

Припомняме, че базата на Черноморския младежки център във Варна беше официално открита в сряда.

Центърът е насочен към младите хора на възраст между 13 и 29 години, включително ученици в риск от отпадане от образователната система и младежи, които не учат, не работят или просто търсят място, където да се социализират. Основната му мисия е да подпомага личностното развитие, социалното включване и активното гражданско участие чрез неформално образование, практически обучения, доброволчество и международен обмен.

Черноморският младежки център е изграден по проект № BG-RRP-1.008-0004 „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ по процедура BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост в партньорство с Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“, Фондация „Владиславово“ и Сдружение „Младежка асоциация по политически науки“. Общата стойност на проекта е близо 2,2 млн. евро, осигурени изцяло чрез безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!