Коцев: Няма да има прекъсване на сметосъбирането във Варна

Снимка Община Варна

Мога да уверя гражданите, че сметоизвозването и сметосъбирането във Варна няма да спре след 5 юли, когато изтича сегашният договор. Готови сме с варианти, които да гарантират непрекъсваемостта на услугата. Това заяви пред общински съветници кметът на Варна Благомир Коцев.

Действащият договор може да бъде удължен или да бъде избран изпълнител, който временно да извършва услугата, докато тече процедурата по новата обществена поръчка, подчерта кметът. Той допълни, че и двата варианта са допустими от Закона за обществените поръчки и припомни, че забавянето в избора на нов изпълнител се дължи на жалба пред Комисията за защита на конкуренцията от един от участниците в процедурата.

В отговор на твърденията, че обществената поръчка е забавена от администрацията, Благомир Коцев заяви, че по закон процедурата може да започне шест месеца по-рано и по нея е работено усилено в ресорната дирекция в общината.

По думите му законът дава право на всеки участник да обжалва поръчката с различни мотиви, защото подобни процедури обикновено представляват голям интерес и има сериозна конкуренция между кандидатите. Това допълнително би забавило процедурата. Подготвени сме и за вариант, при който обжалванията продължат по-дълго, уточни кметът, съобщи Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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