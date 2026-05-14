Коцев: Оттук нататък всяко дърво във Варна ще се премахва след подробни експертни обосновки и експертизи

снимка: Фейсбук, Благомир Коцев

"Оттук нататък Община Варна ще съставя доклади с подробни експертни обосновки и налични резистографски експертизи за премахването на всяко едно дърво в града." Това написа във фейсбук профила си градоначалникът на Морската столица Благомир Коцев.

Кметът на Варна публикува пълната хронология и прозрачност по наболелия последните дни въпрос с премахнатите липи в центъра на града.

Ето какво посочва в своя пост Коцев:

Пълна прозрачност по въпроса с премахнатите липи в центъра на Варна.

Ето какво установи проверката ни и какви действия ще бъдат предприети оттук нататък.

Първо хронологията.

Кметство „Одесос“ поисква от Община Варна спешно да разреши премахването на липите

На 20 март тази година в Община Варна от кметство „Одесос“ пристига искане за спешно отсичане на 7 дървета на улиците „Княз Борис I”, „Македония“, „Любен Каравелов“ и „Братя Миладинови“. Искането е отправено от заместник-кмета Георги Георгиев от името на кмета на „Одесос“ Янислава Шопова. Към писмото е приложена диаграма от резистограф, която установява, че дърветата са загниващи и опасни.

Община Варна извършва своя проверка, за да установи дали дърветата са опасни

На основание на искането за премахване на дърветата от кметство „Одесос“, е извършен оглед от служител на Община Варна. На 20 април, т.г., Маринела Маринова, главен експерт по озеленяването в Община Варна, потвърждава, че състоянието на дърветата е лошо и те застрашават безопасността на гражданите, като прецизира, че от това следва премахването им.

Община Варна издава заповед за отсичането на опасните дървета и указания за компенсирането им

На основание на огледа, извършен от Община Варна, и спешното искане на район „Одесос“ за премахването на дърветата, на 30 април т.г., заместник-кметът в Община Варна с ресор инженерна инфраструктура Димитър Кирчев издава заповед от името на кмета Благомир Коцев за премахването на седемте дървета. Премахването следва да се изпълни от кметство „Одесос“, а отсечените дървета да се компенсират със 7 броя развити дървета с добре оформени корони, с височина 2.5 метра и обиколка на стъблото, достигаща 16-18 сантиметра на височина 1.25 метра.

Кметство „Одесос“ издава разрешение за засаждане на дървета повече от месец преди заповедта за отсичането им от Община Варна

На 23 март заместник-кметът на район „Одесос“ Георги Георгиев позволява на частния собственик на имота от името на кмета Янислава Шопова да засади дървета на мястото на по-късно отсечените липи. Указанията са същите като тези, които Община Варна посочва за компенсация повече от месец по-късно.

Къде са проблемите?

Липсва текстова обосновка за премахването на трите липи

Община Варна констатира лошото състояние на дърветата, без да обосновава експертно нуждата от премахването им. В доклада само се упоменава резистографската експертиза, но копие от нея не е изпратено в Общината. Експертен доклад по същество няма.

Не е обоснована спешността за премахването

В срещи между Община Варна и Съюза на ландшафтните архитекти в България, техни експерти твърдят, че 60% от дърветата във Варна са болни, защото не са стопанисвани правилно с десетилетия назад във времето. Само за район „Одесос“ в момента има 80 сигнала за опасни дървета, в града са стотици. Какво налага спешното премахване точно на тези дървета, точно сега, не става ясно.

Нито Община Варна, нито кметство „Одесос“ са позволявали засаждането на магнолии на мястото на отсечените липи

Това е инициатива на частната фирма, стопанисваща имота. Община Варна е изискала компенсиране на отсечените дървета, но не е посочила конкретния дървесен вид, а само параметрите на индивидуалните дървета. Същото е направило и кметство „Одесос“.

Позволение за засаждане, издадено преди заповед за отсичане

Не става ясно на какво основание и по каква житейска логика заместник-кметът на „Одесос“ Георги Георгиев е позволил засаждането на дървета на място на съществуващи такива, преди Община Варна да е издала заповед за премахването им.

Какво следва?

Подробни експертни обосновки за всяко премахнато дърво, които стават публични преди отсичането му

С моя заповед оттук нататък Община Варна ще съставя доклади с подробни експертни обосновки и налични резистографски експертизи за премахването на всяко едно дърво в града. Издаването на заповед за премахването на дърво във Варна ще става само след публичното оповестяване на тези доклади. Не и преди. Варненци ще знаят състоянието на всяко едно опасно дърво и ще могат да достъпят експертния анализ, обуславящ премахването им.

Експертни становища за спешността на премахването на опасни дървета във Варна

С моя заповед оттук нататък Община Варна ще изисква обосновка за спешността на исканията за отстраняване на опасни дървета от районните кметства. Без подобна обосновка, остава лошото усещане за привилегированост. Ако има спешност, нека тя да се докаже. Иначе всеки администратор може да каже, че нещо е спешно, без то да е такова, за да угоди на частен интерес. Това приключва от днес.

Частните инвеститори посочват дървесния вид преди да им се позволи да извършват компенсации на отсечени дървета

С моя заповед оттук нататък всеки частен инвеститор, компенсиращ премахнати дървета, ще посочва какви ще бъдат те преди да получи разрешение за залесяване. Край на общите постулати за характеристиките на индивидуалното дърво. Край на премахването на огромни липи и чинари за сметка на неподходящи дървесни видове, само защото отговорят на общите условия. Варна има нужда от зелената си система и тя повече няма да бъде ощетявана в името на комерсиалния интерес.

Проверка и обяснения за действията на заместник-кмета на район „Одесос“, отстраняване от длъжност при доказана злоупотреба с власт

С мое писмо днес изисквам от район „Одесос“ да проведе вътрешна проверка за основанието и мотивите, с които заместник-кметът Георгиев е издал разрешение за залесяване на частния собственик на сградата, пред която са отсечени трите липи, повече от един месец преди Община Варна изобщо да е издала заповед за премахването им. Всяко съмнение за бързи писти и привилегировани частници ще доведе до сваляне на доверието и искане за отстраняване от длъжност.

Пълна прозрачност и дисциплинарни наказания за общински служители, работещи против публичния интерес

Оттук нататък всеки, който приоритизира частния интерес за сметка на обществения в Община Варна ще бъде изправян пред дисциплинарна комисия. Всеки служител, замесен в скандал, оттук нататък ще бъде посочван с двете му именна и длъжността, която заема. Грешките ще бъдат оповестявани публично и всеки ще носи отговорност пред обществото.

В България доверието в институциите е на абсолютното дъно. Няма да го върнем със съмнения за бързи писти за едни и бавни пътеки за други. Симбиотичните отношения между административни служители и частници са в основата на проблема, а истории като тази с липите са олицетворение на това защо българите не вярват на управниците си. Затова ще има нови правила за администрацията и еднакви условия за всички граждани.

