Коцев: Ще направим всичко възможно да помогнем на медиците в „Света Анна“ да получават достойно възнаграждение

Ще направим всичко възможно да помогнем на медиците в „Света Анна“ да получават достойно възнаграждение, въпреки миноритарния дял на Община Варна и невъзможността на местната власт да дотира директно заплащанията на лекарите.

Това обещах на лекарите и техните ръководители по време на посещението ми в Окръжна болница днес, пише Благомир Коцев.

Лечебното заведение е едно от най-големите в североизточна България и поема спешни случаи от целия регион. Въпреки това лекарите и медицинските сестри там от години взимат ниски заплати, а от този месец вече не получават и в пълен обем възнагражденията си, заради неуредици със Здравната каса и министерството.

През последните 2 години Община Варна е направила повече за „Света Анна“ отколкото нейния принципал в лицето на държавата. Това ми казаха медиците в Окръжна болница.

Звучи като похвала, но го приемам като знак за сериозен дефицит, чието решение минава включително и чрез ревизия на управлението на болницата.

Днешните срещи с изпълнителния директор и началниците на отделенията „Образна диагностика“, „Анестезиология и интензивно лечение“ и „Ортопедия и травматология“ показаха еднозначно, че в „Света Анна“ има структурни проблеми. На първо място това е липсата на достатъчно квалифицирани кадри за мащабите на болницата и отговорностите, които има тя към обществото. Това се дължи както на ниското заплащане спрямо други лечебни заведения във Варна и региона, така и на ограничения брой стажанти, които се обучават в болницата.

Поемам ангажимента да се свържа с министъра на здравеопазването в оставка, за да потърсим решения, както и да продължим да търсим възможност за увеличаване на възнагражденията на медиците през националния бюджет чрез промени в законодателството на ниво Народно събрание.

„Света Анна“ е една от емблемите на здравеопазването във Варна. Местната и националната власт са длъжни да направят и невъзможното, за да изпълнят дълга си към медиците там, така както те изпълняват своя към гражданите всеки ден и всяка нощ.

