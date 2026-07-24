Коцев: Съдът приема, че беседките пред "Хоризонт" са законни, но се дължи наем

Кадър Бг он ер

Кметът Благомир Коцев излезе с изявление около делото, според което Комплекс „Хоризонт“ във Варна трябва да плати над 380 хил. лв. за използване на части от държавни имоти в Морската градина без необходимото основание.

Ето какво пише Коцев:

Уважаеми варненци,

През последните дни има обществен интерес към окончателното съдебно решение по дело, по което страна е търговско дружество, с което бях свързан, преди да стана кмет на Варна.

Искам ясно да разграничa настоящата си роля.

Като кмет на Варна нямам участие в управлението на дружеството и няма да коментирам правната страна на спора. Компанията има свои процесуални представители и юридически екип, които могат да изложат позицията си по делото и по съдебното решение.

Моята отговорност от края на 2023 г. е различна. Като кмет на Община Варна съм длъжен да гарантирам, че общината ще изпълнява своите законови задължения и че по никакъв начин няма да бъде възпрепятствана в действията си.

Именно така подходих към този казус още с встъпването си в длъжност в края на 2023 г., когато заварих това дело като висящо съдебно производство, образувано по иск, предявен от моя предшественик точно преди местните избори.

Тъй като около съдебното решение се правят внушения, които не отговарят на фактите, държа да внеса яснота по няколко важни въпроса.

Решението на съда по никакъв начин не поставя под съмнение законността нито на ресторант „Хоризонт“, нито на беседките пред него. Напротив, съдът приема, че те са законни. Решението се отнася единствено до поляната пред и около беседките, за която Върховният касационен съд е приел, че се дължи наем заради нейната поддръжка. Това означава, че няма законово основание беседките да бъдат премахвани и всякакви твърдения в тази посока са неверни.

От първия ден като кмет не съм се намесвал по никакъв начин в работата на юридическия екип на Община Варна по това дело. Съзнателно се дистанцирах от него, за да няма и най-малко съмнение, че използвам заеманата длъжност в личен интерес. Това е принцип, който следвам последователно във всяко свое решение: общественият интерес винаги стои над личния.

Не е тайна, че срещу мен се води целенасочена кампания, която използва различни средства: съдебни производства, опити за саботиране на работата на общината, медийни внушения и политически атаки. Очаквам този натиск да продължи и да се засилва с наближаването на следващите местни избори.

Моят ангажимент обаче остава непроменен. Ще продължа да работя за Варна и варненци, да защитавам обществения интерес, да спазвам закона и да изпълнявам отговорностите си като кмет с необходимата последователност и отговорност. Нито натискът, нито политическите атаки ще ме отклонят от тази задача.

Редактор "Екип на Петел",

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