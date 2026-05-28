Коцев: Строителството в „Баба Алино“ е било факт преди местните избори през 2023 година

Снимка Община Варна

Строителството в местност „Баба Алино“ е било факт преди местните избори през 2023 година и дори по-рано. В казуса са замесени много институции с пасивно или активно действие и затова огромното национално внимание към темата вече е факт. Цялата държава се занимава с този проблем и именно така трябваше да се случи, за да се преустанови напълно строителството, което въпреки издадените забрани е продължавало най-безцеремонно. Това заяви днес кметът на Варна Благомир Коцев по време на изслушването по темата в Общинския съвет.

Кметът представи хронологията на случая и посочи, че през май, юни и юли 2023 година район „Приморски“, ръководен тогава от Петя Проданова (ГЕРБ), е издал три удостоверения за търпимост за общо 21 къщи. Документите са подписани от тогавашния главен архитект на района Валентин Койчев и удостоверяват, че на терена е имало сгради преди 2001 година.

По думите на Коцев именно тези документи са позволили постройките да бъдат третирани като търпими. Кметът отбеляза, че това е много съмнително, тъй като към датата на издаването на документите от „Приморски“ там едва ли е имало 21 сгради, построени преди 2001 година. Той показа снимки от 27 октомври 2023 година, направени непосредствено преди местните избори, на които ясно се виждат изсечени дървета, бетонни стъпки за основи на сгради с поставена арматура, както и готови къщи.

Кметът припомни още, че ден по-рано — на 26 октомври 2023 година — комисия с участието на РИОСВ, Държавно горско стопанство – Варна и други институции е установила и съставила протокол за десетки изсечени дървета в района.

Освен трите удостоверения за търпимост за 21 къщи, за издаването на нотариални актове в рамките на комплекса, са представени и други четири удостоверения за търпимост на сгради, намиращи се извън местност „Баба Алино“. По думите на кмета, тези документи са били използвани неправомерно, а разследващите органи трябва да установят дали има данни за извършено документно престъпление.

Кметът заяви, че в Окръжна прокуратура е работено по сигнал, който впоследствие е изпратен до Районната прокуратура и там следите изчезват. По случая е работила и ДАНС, като Коцев посочи, че лично е изпращал документи до службите по тяхно искане, свързани с дейността на инвеститора. Според кмета, реакция не е последвала. Общоизвестен факт е, че инвеститорът по случая е бил екстрадиран от ДАНС, а десет дни по-късно заповедта е отменена и той е върнат обратно в България, което е прецедент в историята на службите, посочи Коцев.

През 2024 година по случая започва работа и отдел „Строителен контрол“ към Община Варна. По сигнал на граждани, район „Приморски“ чрез проверка на терен установява незаконно строителство през юни 2024 година. Тогава са установени пет едноетажни сгради и шест двуетажни къщи, или общо 11 обекта.

На 21 януари 2025 година РДНСК уведомява общината, че освен вече установените 11 къщи, е започнало строителството и на още четири нови сгради, които към този момент са били в груб строеж.

Десет дни по-късно - на 3 февруари 2025 година — е проведена първата съвместна проверка между Община Варна и район „Приморски“. По време на акцията служителите на общината не са били допуснати до комплекса. Въпреки това проверката установява незаконно строителство и девет незаконно изсечени дървета. За дърветата впоследствие е издадено наказателно постановление.

На 7 май 2025 година, след изискване на документи от район „Приморски“, РДНСК и МВР, Община Варна съставя констативен акт за пет обекта. След изчерпване на административната процедура по ЗУТ на 1 септември 2025 година е издадена заповед за спиране на строежа им.

Втората проверка е извършена на 27 март 2026 година съвместно с органите на МВР и други институции. Тогава на място са установени пететажна сграда с разгъната застроена площ от 5000 квадратни метра, реконструкция на шестетажна сграда, още една сграда с площ 864 квадратни метра, 10 едноетажни постройки с търпимост от 2023 година и 24 двуетажни сгради с площ около 280 квадратни метра всяка. При опит да се влезе в комплекса проверяващите са установили голяма ограда, която загражда три новозастрояващи се имота с голяма площ. Огледът на вътрешността е извършен през оградата, като са констатирани множество нови строежи, повечето на етап фундамент. Вследствие на проверките Община Варна е задействала процедури по премахване на незаконните обекти. В момента тече процедура по събаряне на нови 8 незаконни сгради, обясни Коцев.

Кметът коментира още, че по случая има сериозни въпроси към работата на прокуратурата, ДАНС, Агенцията по кадастъра и други институции по време на предходното редовно правителство. Той постави въпроса как сградите без строителни книжа, издадени от Община Варна, са били вписани в кадастралната карта. По думите му в случая има участие и на геодезисти, извършили заснемането на терен.

Коцев коментира и дейността по продажба на апартаменти в комплекса. Кой е направил проверка как се движат финансовите потоци? Как се продават апартаменти с фалшиви документи? Направена ли е проверка дали има пране на пари и други злоупотреби от финансово естество, попита кметът. В тази връзка той подчерта, че Община Варна е предприела реални действия по установяване на незаконното строителство и неговото спиране. В същото време Коцев посочи, че в момента се извършва вътрешна проверка сред служителите, работили по преписките за строителството в местността „Баба Алино“, за да се установи дали е имало умишлено забавяне или бездействие.

Пресцентър на Община Варна

