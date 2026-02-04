Коцев: Варна разчита на подкрепа от МЗ, за да оздравим съвместно МБАЛ „Св. Анна“

Снимка: Булфото

Необходими са прагматичен подход и навременни решения за оздравяването на МБАЛ „Св. Анна“ и Варна разчита на подкрепата на Министерството на здравеопазването, за да предприемем съвместни мерки. В лечебното заведение работят близо 1 000 души и напрежението е напълно разбираемо, защото проблемите са реални и засягат пряко хората – както пациентите, така и персонала. От направените от мен посещения става ясно, че кадровият дефицит е сериозен – липсват млади лекари и специализанти, а натрупаните с години системни проблеми не могат да бъдат решени без целенасочени и координирани действия. Това заяви кметът Благомир Коцев по време на проведения онлайн разговор с министъра на здравеопазването в оставка доц. д-р Силви Кирилов. В срещата участва и заместник-кметът по здравеопазването Снежана Апостолова, съобщават от общината.

По време на срещата стана ясно, че в МБАЛ „Св. Анна“ е назначен спешен одит, чиято цел е да идентифицира и анализира проблемите в лечебното заведение, довели до напускането на лекари-специалисти и закриването на Клиниката по детска хирургия. Комисията, която ще извърши одита, е назначена по нареждане на министъра на здравеопазването, тъй като именно държавата е мажоритарен собственик на болницата. В състава на комисията са включени инспектори от Министерството на здравеопазването и РЗИ – Варна, които ще изготвят доклад за състоянието на лечебното заведение.

Силви Кирилов отбеляза, че проблемите в МБАЛ „Св. Анна“ не са от скоро, а са натрупвани от десетилетие. Като положителен фактор беше откроено наличието на медицински университет във Варна, което създава предпоставки в дългосрочен план за подготовка на нови кадри и подобряване на ситуацията в лечебното заведение.

