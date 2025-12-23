Коцев: Варна ще има решаващ глас при определяне на политиката на ЕС за Черноморския регион

Снимки: Община Варна

Кметът на Варна - Благомир Коцев, бе домакин на поредица от срещи във връзка с подготовката на Становище за Европейския комитет на регионите (КР), фокусирано върху стратегическия подход на ЕС към Черноморския регион. Сред участниците бе и председателят на групата на „Обнови Европа“ (Renew Europe) в КР Франсоа Декостер. Като либерали и демократи и като членове на Комитета на регионите ние сме защитници на местната демокрация и твърдо отстояваме справедливостта, прозрачността и независимостта на съдебната власт, заяви пред медии френският политик.

По думите на Декостер датата 8 юли 2025 г. е показала две противоположни реалности в България: от една страна - присъединяването на България към еврозоната и от друга – ареста на кмета Благомир Коцев по политически мотивирани обвинения и погазване върховенството на правото. В същия ден Европейската комисия публикува своя Доклад за върховенството на закона и този доклад повдигна сериозни притеснения относно независимостта на съдебната власт и политическата намеса в България. Този ден трябваше да символизира напредък, но вместо това той разкри една опасна истина: когато върховенството на правото е подкопано, самата демокрация е застрашена, коментира още представителят на Европейския комитет на регионите.

Без независими и добре работещи институции няма как да бъдат гарантирани сигурността и развитието на региона, коментира след срещите кметът Благомир Коцев. Вярвам, че оттук нататък България и Варна ще имат възможността да бъдат в полезрението на европейските политики като един от централните региони в контекста на основните теми за развитие, привличане на инвестиции в много сектори и задълбочен мониторинг върху това как работят нашите институции, което от своя страна пряко или косвено е свързано със сигурността на региона. Варна получи уникалната възможност нашият глас да бъде чут в Европа и предложенията ни за развитие на Черноморския регион да залегнат в стратегическите документи на Европейския съюз. Те засягат основни теми като сигурността, икономическото развитие и околната среда, каза още Коцев.

Той е определен от КР – консултативен орган към Европейския съюз, за докладчик по темата за стратегическия подход на ЕС към Черноморския регион и ще представи проекта на становището по време на срещата на Комисия CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи), която ще се проведе на 28 януари 2026 г. в Брюксел. Удовлетворен съм, че политиката на децентрализация в Европейския съюз се превръща в тенденция, което означава, че всеки малък регион е важен и ключов във взимането на решения на най-високо ниво в съюза, отбеляза кметът на Варна.

По думите на Декостер Черноморската стратегия пряко засяга цяла Европа, тъй като за Европейския съюз и НАТО регионът е от изключителна важност като външна граница. Според него изработването на Стратегията следва да засили сигурността в Черноморски регион, да подкрепи неговото устойчиво развитие, да гарантира транспортни, енергийни, дигитални и търговски коридори, свързващи Черно море с Балтийско море, Средиземноморието, Южен Кавказ и Централна Азия. По думите му Варна има ключова роля в изработването на визията за бъдещето на региона.

Вчера кметът Коцев, заедно със заместник-кметовете Павел Попов, Снежана Апостолова и Илия Коев, проведе работна среща с представители на Комитета на Регионите - Ванеса Кнежевич – заместник-главен секретар на „Обнови Европа“ в КР, Андрес Йадла– член на КР от Естония и бивш председател на комисията CIVEX, Мария Симеонова – директор на българското представителство на Европейския съвет за външна политика, Цветелина Симеонова-Заркин – общински съветник в София и член на КР, както и онлайн с Юлиян Попов – експерт по доклада. Очертани бяха трите акцента в подготовката на документа: сигурността, икономическото развитие и околната среда в региона.

Сигурността в Черноморския регион е приоритет за град Варна и ключов елемент, касаещ подготовката на източната граница на Европейския съюз, попадаща на българска територия, във връзка с войната между Русия и Украйна, течаща изключително близко на нашата страна, каза по време на срещата кметът Коцев. По думите му инцидентът с танкера „Кайрос“ край Ахтопол демонстрира нашата близост до полето на военните действия и превръща въпросите за сигурността на Черно море в ключови не само за България, но и за цяла Европа. Той обърна внимание на няколко точки от проектното становище, което препоръчва внедряването на координирани системи за наблюдение с дронове и сателити и мониторинг на морското дъно чрез Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) и други институции на ЕС, в сътрудничество с НАТО и регионалните флоти.

Обсъдено бе насърчаването на развитието на жп и логистични коридори север-юг, свързващи Черно, Балтийско, Егейско, Адриатическо море и поречието на река Дунав като стратегически активи за сигурност, отбрана и свързаност. По отношение на икономическото развитие акцент в разговорите бе поставен върху диверсификацията на енергията, особено с оглед на санкциите срещу руската енергийна компания „Лукойл“ и подкрепата от ЕС за диверсифицирано енергийно снабдяване по екологично устойчив начин.

По отношение на третия акцент - околна среда, бе подчертана важността на опазването на морското биоразнообразие чрез разширяване на защитените морски зони, политики за контрол над риболовните ресурси, както и запазване на крайбрежни дюни и влажни зони.

