Коцев преди влизането в Съдебната зала: Благодаря ви за подкрепата

Снимки: Булфото

Преди влизане в залата Благомир Коцев благодари за подкрепата. В залата защитата му поиска по-лека мярка - подписка или парична гаранция и също така заявиха, че това разследване не е обективно.

Той е обвинен за участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления по служба, корупция и пране на пари, като са в ареста от 8 юли.

В залата освен семейството и близки на Коцев, са и Николай Денков, Лена Бориславова, Атанас Атанасов и други депутати от ПП. Също така и вече бившият депутат Кирил Петков.

На 18 юли апелативен съд София остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев и двама общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов, припомня БНТ.

