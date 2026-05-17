Коцев за Дара: Ще организираме специално посрещане за нашето момиче в Деня на Варна!

Потърсих Дара, за да я поздравя лично с главозамайващия успех на Евровизия! Предложих на екипа ѝ от Виена БАНГАРАНГА да дойде в морската столица за Деня на Варна! Това написа преди минути във фейсбук кметът на морската столица Благомир Коцев.

"Ще организираме специално посрещане за нашето момиче, за да отпразнуваме заедно нейния талант и безпрецедентния ѝ триумф на световната сцена!", допълва той.

"Титлата „почетен гражданин“ ще ѝ връчим под виковете на цяла Варна в Деня на Варна!", заявява кметът.



"Дара казва, че БАНГАРАНГА е усещане. Варна също е такова. Така че купонът ще е до зори с БАНГАВАРНА!", завършва той.

