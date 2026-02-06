Коцев за детската хирургия във Варна: Необходим е оздравителен план за Окръжна болница

Снимка: Булфото

Държавата трябва отдели финансов ресурс за стабилизирането на МБАЛ "Св. Анна", а паралелно с това е необходимо изработването на цялостен оздравителен план за лечебното заведение. Здравеопазването е държавен приоритет и държавата трябва да влезе много по-активно в ролята си. Това каза пред Радио Варна кметът Благомир Коцев по повод затварянето на отделението по детска хирургия в бившата Окръжна болница.

По думите му, финансовите проблеми на болницата не са от вчера.

Той припомни, че лечебното заведение е във финансови затруднения повече от десетилетие, а проблемът ескалира до сегашната ситуация, когато се налага поредно отделение да затвори врати.

Коцев подчерта, че детската хирургия е от изключително значение не само за Варна, но и за цяла Североизточна България, което превръща кризата в национален проблем.

В момента в болницата тече финансов одит, назначен от Министерството на здравеопазването. Очаква се докладът да излезе в близките седмици и да даде ясна представа за причините за тежкото състояние на лечебното заведение, каза той.

Нека одитът покаже резултатите и тогава да се види какви мерки могат да се вземат, посочи кметът на Варна.

Той припомни, че Община Варна през последните години е полагала усилия да помогне на болницата, като неин миноритарен собственик.

Вложени са над 2 млн. лева за апаратура и ремонти, посочи Коцев.

На въпрос за казуса с обжалването на избора на директор и твърденията, че става дума за персонални атаки, той отказа да персонализира проблема.

Въпросът не е кой е директор, а колко добре се управлява болницата. Във Варна има генерален проблем със задържането на кадрите и с ниските заплати, каза той и напомни, че Общината има ограничени възможности за управление и финансиране.

"Напълно подкрепям гнева и недоволството на медиците. Заплатите са изключително ниски, а хората там са всеотдайни и обичат работата си. Съвсем справедливо е да искат по-добро възнаграждение", каза Коцев.

Той изрази надежда, да настъпи сериозна промяна в националната здравна политика, така че българските медици да бъдат задържани в държавните и общинските болници, вместо да търсят реализация в чужбина или в частния сектор.

