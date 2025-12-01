Кована двурога котва от 18 век, открита край Шабла - част от най-новите експонати на Военноморския музей във Варна

Военноморски музей - Варна

На 5 декември (петък) от 11:00 часа във Военноморския музей във Варна – филиал на Националния военноисторически музей, ще бъде открита традиционната годишна изложба „Многото пътеки към морската история“. Тя представя част от най-новите постъпления, приети във фонда на Музея през 2025 г., а специални гости на откриването ще бъдат дарителите, допринесли за опазването на морската и военноморската

история.

Сред експонатите в изложбата посетителите ще видят различни морски униформи, представящи периода от средата на ХХ в. до наши дни, както и лични вещи от професионалната служба на морски офицери, отличия, документи и представително хладно оръжие. От любопитните артефакти е кована двурога английска котва от началото на XVIII в. с впечатляващи размери, открита на морското дъно край Шабла.

По своята функционалност типът, към който се причислява е нов образец, допълващ

богатата колекция от котви на Военноморския музей и ще може да се види във външната експозиция. Част от изложбата са редки документи, филателни издания и любопитни фотографии от различни исторически периоди, включително и най-близкото ни минало, което е представено с фоторепортаж от приемането на спасителния кораб „Протео“ от българския екипаж в Италия през 2004 г. Част от свидетелствата е и стоманеният

силует на втория многофункционален модулен патрулен кораб „Смели“ на Военноморските сили, които са едни от най-постоянните и съпричастни дарители на Военноморския музей.

Търговското корабоплаване в изложбата също има своето специално място чрез представеното автентично оборудване и навигационни уреди, сред които курсов указател, лодъчно хвъргало, фенерът от кораба „Батак“, секстант и други любопитни експонати.

На събитието ще бъдат връчени грамоти в знак на признателност към всички дарители, които показват съпричастност към опазването на българското военноморско наследство.

Изложбата може да бъде разгледана до края на месец март, съобщават от Военноморския музей.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!