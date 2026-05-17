Кьовеши: Има и внушение, и реалност по случая с временно отстранения прокурор Теодора Георгиева

Има внушение и реалност по случая с временно отстранения европейски прокурор от България Теодора Георгиева, каза европейският главен прокурор Лаура Кьовеши в интервю в ефира на „120 минути“ по bTV. На 25 септември миналата година главният прокурор на Европейския съюз (ЕС) информира Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, че колегията на Службата на Европейската прокуратура (EPPO) е взела решение да започне дисциплинарно производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева, вследствие на което тя бе временно отстранена.

Има европейски прокурор, който се е опитал да направи най-доброто по едно дело и заради това е станал обект на сплашване, в кампания за дискредитиране и накрая е обект на дисциплинарно производство в Европейската прокуратура. Това е внушението, посочи Кьовеши.

По нейните думи реалността е, че миналата година се я появил запис, в който тогава европейският прокурор от България, сега временно отстранена, е в ситуация, в която няма никакво място. Тогава тя призна, че е на видеото и, че това е нейният глас, каза Лаура Кьовеши и добави, че този запис е свързан с начина, по който Георгиева е била назначена на позицията. Кьовеши припомни, че в националното класиране тогава Георгиева е трета, но след намеса на тогавашното правителство класирането е обърнато и тя е назначена за европейски прокурор.

Лаура Кьовеши поясни, че е питала Теодора Георгиева и тя ѝ е признала, че е на видеото и, че това е нейният глас. След това тя даде интервю и говори за разследване на Европейската прокуратура (ЕП). Тогава започнахме да следим случая и открихме няколко проблема, които доведоха до откриването на дисциплинарно производство, каза още европейският главен прокурор. По думите ѝ единствените две разглеждани от ЕП дисциплинарни производства са именно по отношение на Георгиева.

Европейският главен прокурор разясни за дисциплинарната процедура, като уточни, че общо петима европейски прокурори, от различни държави членки, напълно независими един от друг, следят какво се случва с процедурата. Внушението, че някой иска да се намеси, отпада, заяви Кьовеши.

Впоследствие се установи, че има индикации за извършени нарушения от страна на Георгиева. Имаше единодушно решение на 24-ма независими прокурори от различни държави, които са стигнали до извода, че извършените нарушения нея са толкова сериозни, че поискахме от Европейските комисия и парламент да задействат процедурата по освобождаването ѝ, заяви Лаура Кьовеши.

Европейският главен прокурор каза също, че след отстраняването на Теодора Георгиева екипът в България е бил координиран от двама други европейски прокурори, които са постигнали много добри резултати в сравнение с предишния период.

Кьовеши посочи, че както в други държави, така и в България, Европейската прокуратура е срещала трудности при разследвания, породени от вътрешните органи на страната.

Имаше дело, свързано с обществена поръчка за електрически автобуси. Полицията трябваше да претърси офиси на определена компания, която имаше договори с Министерството на вътрешните работи. Компанията имаше пет или шест офиса, полицията влезе в два, а в останалите отказа, коментира Кьовеши. Тя допълни, че е поискала от тогавашния министър на вътрешните работи да се започне дисциплинарно производство срещу тези полицаи.

По думите ѝ никога в България не е имало дела за измами с ДДС или митнически измами, а е външна граница на Европейския съюз. Не може да е най-чистата граница в света, коментира също тя.

БТА припомня, че служебният кабинет „Гюров“ оттегли кандидатурите за нов европейски прокурор от България. По темата Лаура Кьовеши каза, че ще бъде много неблагоприятно за Европрокуратурата да няма прокурор от България и този преходен период да продължи. Този човек (европейския прокурор от България бел.ред.) трябва да бъде независим и професионалист. Как точно България ще организира процедурата – това не е моя работа, заяви тя и обърна внимание, че в останалите държави членки процедурите вече са приключили.

Според нея новият министър на правосъдието трябва да изясни какво се е случило с процедурата и дали ще започне нова процедура - дали ще продължи старата, дали ще измисли нещо различно.

