Кьовеши: Всички биха искали независима съдебна система, докато не се стигне до някой от техния кръг

Лаура Кьовеши разказва в интервю за G4Media.ro, как е изградила от нулата една европейска институция през седемте години, прекарани начело на Европейската прокуратура. Тя посочва: "сега, към края, през последните 3 години, мога да заявя, че има ясно политическо решение да не се увеличава разследващата способност на Европейската прокуратура“, предава "Фокус".

Тя споделя и за редица проблеми, с които се е сблъсквала:

"Видях, че бюджетът е между 8 и 10 милиона евро, а там пишеше 32,5 служители. Погледнах още веднъж и попитах: "Убедени ли сте, че това е наред? 32,5 служители.“ "Да“, отговори той. "Ами как така? Какви са тези 32,5 служители?“ "Така че това е броят на прокурорите, които можете да имате в бъдещата Европейска прокуратура.“ И азотговорих: "Добре, имам дилема. Никога не съм виждала половин прокурор. Можете ли да ми обясните как става това 32,5?“

И те отговориха: "Това е, което е решено, което е прогнозирано.“ Един служител на Европейската комисия ми заяви: "Г-жо Кьовеши, може би не разбирате, но трябва да се примирите с това, което получавате. Комисията никога не греши.“

"Сега, в заключение, през последните 3 години, бих могла да заявя, че има ясно политическо решение да не се увеличава разследващата способност на Европейската прокуратура.

И за съжаление, видях това и в Румъния, но го виждам и в други държави-членки, както и на европейско ниво".

"Всички биха искали независима и надеждна съдебна система, докато не се стигне до някой от техния кръг. Тогава вече няма нужда от независима съдебна система. Тогава прокурорите са злонамерени, прокурорите не си вършат работата. Кьовеши е прекалено амбициозна. Европейската прокуратура иска прекалено много".

Чувала съм го многократно, дори от най-високо ниво в Европейската комисия. Заявяваха ми: г-жо Кьовеши, моля Ви, не публикувайте повече статистическите данни, защото предстоят избори и гражданите ще си помислят, че сме корумпирани. И бях шокирана, защото не очаквах това.

С тези цифри ние показваме, че европейските пари всъщност не са защитени и че има проблем, и то не само в Източна или Западна Европа, не само на север или на юг, а навсякъде. И по някакъв начин това започна да дразни, защото беше в противоречие с това, което се знаеше – имаше този мит, че страните от Източна Европа са по-корумпирани от тези на Запад, но това не е така, и с публикуването на тези статистически данни по някакъв начин се създаде идеята, че ние се опитваме да покажем, че има проблеми. И тогава, в първия момент, бях малко шокирана. Не очаквах, че на това ниво въпросът ще бъде поставен по този начин".

Кьовеши обвинява бивш европейски комисар, че е поискал да не публикува повече статистически данни, защото това би насърчило евроскептицизма.

Кьовеши твърди, че в началото на годината е поискала от бившия министър на правосъдието на Румъния, Раду Маринеску, да увеличи броя на европейските прокурори с още десет, но не е получила ясен отговор-"не".

В интервюто Лаура Кьовеши разкрива подробности за заплахите, които са отправяни към нея:

"Тогава дойдох в Брюксел (през 2019 г.). Няколко дни по-рано в хотела, в който бях отседнала, получих заплашително писмо. По някакъв начин знаем, че си тук, знаем какво се случва и в деня на интервюто. В деня на интервюто бях в хотела и от рецепцията ми съобщиха, че съм получила писмо, и можете да си представите, че бях малко изненадана, че никой не знаеше в кой хотел отсядам. Приех го като знак за сплашване, тоест да получиш такова писмо в деня на интервюто не беше нещо много обичайно".

