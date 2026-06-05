Кьовеши обсъди назначаването на новия европейския прокурор от България с министър Найденов

Колаж МП, Булфото

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши се срещна днес в Люксембург с министър на правосъдието на България Николай Найденов, съобщиха от Европейска прокуратура.

Основната тема на дискусията беше забавянето на назначаването на новия европейски прокурор от България и негативните последици, които това ще доведе до ефективността на работата на ЕППО.

Европейският главен прокурор призова българските власти да се въздържат от политизиране на процеса на подбор и да го завършат възможно най-бързо, в съответствие с приложимата правна рамка. Министър Найденов подчерта, че ще поддържа баланс между бързина, прозрачност и отчетност при избора на европрокурор.

Двамата обмениха мнения за сътрудничеството между Българското министерство на правосъдието и ЕППО по законодателни въпроси, свързани с мандата на ЕППО, включително мерки, насочени към засилване на борбата с ДДС измамите, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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