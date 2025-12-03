Кьовеши пристига в България

Булфото

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение у нас. Това потвърдиха за NOVA от кабинета ѝ в Люксембург. Прокурор номер 1 на Европейския съюз ще се срещне с правосъдния министър Георги Георгиев.

Ще бъде открит и новият офис на нашите делегирани европрокурори. Те ще бъдат преместени от сградата на булевард „Генерал Скобелев”, където се помещават столичните районни прокурори и съдии, в старата сграда на ДПС. Тя се намира на булевард „Александър Стамболийски”.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!