Кой друг, ако не той! Никой друг освен Меси не е вкарвал в седем поредни мача на Световно

Стопкадър БНТ 1

Лионел Меси влезе в историята с поредното си постижение. Той отбеляза своето 19-о попадение на Световни футболни финали при успеха над Йордания в срещата от третия кръг на група "J" от Мондиал 2026, като той се разписа в седми пореден мач от шампионат на планетата.

Никой друг освен осемкратният носител на "Златната топка" не бе стигал до подобна поредица, като преди него рекордът бе от попадения в шест последователни срещи.

Поредицата на аржентинския гений стартира още на Мондиал 2022 в Катар, когато той поведе родината си към третата световна титла на "гаучосите".

Тогава той откри резултата в първия елиминационен мач от шампионата на планетата срещу Австралия, спечелен с 2:1 и неизменно бележеше до самия финал на турнира.

Така след като се разписа срещу "кенгурата" на Мондиала в Близкия изток Меси вкара още в 1/4-финала срещу Нидерландия, както в редовното време за 2:2, така и при последвалите дузпи, където "гаучосите" спечелиха с 4:3 и общ резултат 6:5.

После дойде и 1/2-финалът срещу Хърватия, спечелен категорично с класическото 3:0, а в големия финал срещу Франция аржентинецът бе част от голямата драма с попадения в редовното време, продълженията и при дузпите.

По този начин той прехвърли и топ формата си в настоящия Мондиал 2026, където Аржентина влетя с три поредни победи в груповата фаза.

Там Меси изригна с хеттрик срещу Алжир за 3:0, а после вкара и двата гола срещу Австрия за крайното 2:0, пише Спортал.бг.

Интересното е, че чак днес различен футболист от живата легенда на световния футбол се разписа за "гаучосите" на настоящия световен форум.

На 1/16-финалите Аржентина ще играе със сензацията Кабо Верде, а този двубой предстои рано сутринта на 4-и юли (събота) от 1:00 часа българско време.

Редактор "Екип на Петел",

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