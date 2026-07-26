Кой ще влезе в битката за "Дондуков"? Първите кандидати вече се очертават

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Близо три месеца преди началото на предизборната кампания за президентските избори вече се очертават първите претенденти за държавния глава.

В петък вечерта вицепрезидентът Илияна Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Тя уточни, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от Инициативен комитет, но засега не разкри кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент, пише nova.bg.

Йотова посочи, че дали премиерът Румен Радев ще подкрепи кандидатурата ѝ е негово решение. По думите ѝ подкрепа може да дойде и от различни политически сили, включително от БСП, пише novini.bg.

„За мен ще бъде важна подкрепата на различни хора. Не само на хора, които са известни в страната или са знакови личности. За мен е важно доверието на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката или в химическото чистене и ми казват: „Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас“. Немалко от тези хора ще бъдат част от моите инициативни комитети – както от централния, така и от местните“, заяви Йотова.

На въпрос каква е идеята, в името на която влиза в президентската надпревара, тя отговори:

„Искам просперираща България – държава, която знае каква златна карта държи в ръцете си и чиято роля ще става все по-значима. Искам България на образованите млади хора, които ще останат да живеят и работят тук, ще знаят защо го правят и ще бъдат достатъчно мотивирани.“

Освен Илияна Йотова, преди месец намерението си да се бори за президентския пост обяви и Николай Ненчев. Той е председател на БЗНС, бивш министър на отбраната, а в момента е посланик на България в Украйна.

Сред имената, които се споменават като възможни кандидати, е и това на бившия служебен премиер и бивш подуправител на БНБ Андрей Гюров. До момента той не е потвърдил официално участие в президентската надпревара, но според неофициална информация евентуалната му кандидатура би могла да бъде издигната от инициативен комитет.

Редактор "Екип на Петел",

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