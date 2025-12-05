Кой стои зад българската верига Минимарт и финтира Билла, Лидл и Кауфланд

Кадър Минимарт

Нова верига влезе с летящ старт на пазара на търговията на дребно. “Minimart” е поредната голяма заплаха за бизнеса на малките квартални магазинчета след инванзията на австро-германските гиганти “Лидл”, “Кауфрланд” и “Била”, пише plovdivdaily.bg.

Политиката на “Minimart” обаче е различна от тази на големите вериги. По-скоро тук става дума за изграждане или наемане на обекти и отдаването им на франчайз с примавлива оферта – ние инвестираме, вие печелите. Компанията действа изключително агресивно, а идеята е да влезе във всеки квартал. Засега в София и Пловдив, после и в други градове.

С подобна идея и слоган “Навсякъде, където ти потрябва” преди години на пазара навлезе веригата “Лафка”, собственост на свързаната с фирми от бизнес кръга на Делян Пеевски “Табоак Маркет”. “Лафка” обаче приключи заедно със залеза на талоните на надеждата, които търкахме в гонене на щастието, обещавано ни от хазартните компании на Васил Божков.

Днес лафките стоят като паметници на глупостта заедно с прословутите автомати за билетчета по спирките на грдския транспорт в Пловдив и служат само за табла за безплатна реклама на партиите по време на поредната предизборна кампания. Преди година от “Табак Маркет” официално обявиха, че се оттеглят от пазара и въпреки че местата са предплатени за 10 години, общините могат да премахнат обектите и да си ползват терените.

На ход е “Minimart”

Заради бизнес модела първоначално следите водиха отново към фирмите от кръга на Делян Пеевски. Оказа се, че новата верига е амбициозен проект на мощна група серийни инвеститори. Идеята явно е да заемат нишата, оставена от “Лафка” в бързата покупка “за 10 лева”. Компанията предлага пълно оборудване и първоначално зареждане на обектите и освен това предоставя 7000 лева месечно за заплати и осигуровки на персонала. Звучи примамливо, но търговци с опит в управлението на малки обекти прогнозират, че моделът няма да сработи и съвсем скоро магазините на веригата ще започнат да се опразват. Освен това цените, с които стартира веригата в първите си 40 обекта в София и Пловдив, не са конкурентни нито на веригите, нито на кварталните бакалии.

Кои са собствениците?

Ангел Петканешков

Зад марката “Minimart” стои БКГ АД. В публичното пространство за веригата и нейното развитие говорят основно оперативните мениджъри Драгия Драгиев /член на Управителния съвет и представляващ дружеството/ и Ангел Петканешков /също член на Управителния съвет/.

Зад компанията всъщност стоят крупните серийни инвеститори Ангел Ангелов, Петър Дудоленски и Елвин Гури.

Основателят на “Градус” Ангел Ангелов

Ангелов е основател на “Градус”, участник в десетки дружества. Петър Дудоленски е основен играч в бизнесап с молове, акционер в няколко инвестиционни фонда. Ангел и Дудоленски са свързани и по линия на частните болници Аджъбадем и Сити Клиник.

Албанецът Гури също стои зад няколко инвестиционни фонда.

БКГ има амбицията да увеличи търговските обекти до 150 на ключови локации в София, Пловдив, Пазарджик, Перник, Стара Загора, Асеновград, Бургас. В дългосрочен план експанзията е заложена да стане национална, с присъствие в цялата страна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!