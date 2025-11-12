Крадат перални и телевизори от къщите

Пиксабей

Криминалисти извършиха оглед на мястото на престъплението

Криминалисти от Районното управление във Ветово работят по разкриването на домова кражба, извършена в града. Сигналът за престъплението е постъпил вчера около 15:00 часа от потърпевшата собственичка на имота, съобщиха от ОДМВР – Русе.

Жената е заявила пред органите на реда, че посегателството е извършено в периода от 16 август до 11 ноември. Неизвестен извършител е проникнал в жилището ѝ и е отнесъл пералня и телевизор.

На мястото на инцидента е извършен оглед от дежурна оперативна група. Към момента стойността на нанесените щети се изяснява. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 195 от Наказателния кодекс. Разследването продължава с цел установяване на извършителя.

