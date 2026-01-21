Крадец преби мъж на автобусна спирка в Пазарджик за 20 лева

Снимка: МВР

Хванаха крадец, ограбил и нападнал мъж на автобусна спирка в Пазарджик, съобщиха от полицията.

Престъплението било извършено на 15 декември миналата година в близост до автобусна спирка.

Според получената информация 54-годишен мъж от града бил нападнат от непознат. След като му нанесъл побой нападателят му взел сумата от 20 лева и ръчен часовник.

След проведеното разследване служители от сектор „Криминална полиция“ установили самоличността на извършителя. Оказало се, че това е 36-годишен жител на областния град.

Той е задържан в ареста на РУ-Пазарджик за срок от 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата, предаде "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!