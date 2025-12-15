Крадецът, който обра Мира Добрева, загина

Кадър Нова тв

Емблематичната тв водеща Мира Добрева разказа за възмездието, за откраднатите спомени и за поредния удар, който едва не я оставил без коледна украса.

"Крадецът, който ме обира цели пет пъти, се уби", разкри Мира Добрева пред "България днес" и подчерта, че вярва, че "възмездието рано или късно настига престъпниците". По думите ѝ крадецът загинал при пореден опит за обир.



"Научих, че се качил на висок етаж в някакъв блок, пак да краде, и паднал", разказва телевизионерката за нерадостния край на апаша, който заедно с аверите си оставил дома ѝ "едва ли не по голи стени".

