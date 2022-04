Снимка Пиксабей

Крадци на метал демонтираха и отмъкнаха 500-тонен мост в Източна Индия, съобщи местната полицията в събота.

Мостът се намирал в щата Бихар, един от най-бедните в страната.

Полицейският служител Субхаш Кумар коментира пред АФП, че крадците се представили като правителствени служители по напояването.

После докарали булдозери, бензинови резачки и за два дни нарязали металната конструкция на моста, след което избягали с плячката.

„Те отнесоха скрапа с тежкотоварно средство”, посочва Кумар, пише vesti.bg.

Крадците „разфасовали” 50-годишният мост, построен над воден канал, но забранен за движение, след като преди пет години наблизо е изграден и отворен друг мост.

Полицията започна разследване на странния инцидент, досега няма арестувани.

In #Bihar, thieves posing as government officials stole a bridge 60ft long weighing 500 tonnes. An FIR has been registered against them by the Water Resources Department officials. pic.twitter.com/4hHyl8bxSl