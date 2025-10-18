Крадци разбиха и ограбиха клуба на доброволците в Пловдив

Снимка Булфото

Полицията под тепетата е на крак.

Крадци разбиха и ограбиха клуба на доброволците от „Спасителен Клуб за Бъдеще“ в Пловдив, които са под патронажа на Лазар Радков. Той е основател на инициативата „Капачки за бъдеще“, която събира пластмасови капачки за закупуване на кувьози и медицинска апаратура за български болници.

Освен това, той стои зад каузата „Промяна за бъдеще“, насочена към рециклиране и устойчиво развитие. Радков активно насърчава доброволчеството, екологичното мислене и гражданската отговорност.

Откраднато е оборудване, с което доброволците помагат в гасенето на пожари.

„Откраднати са шлангове, с които предния уикенд заедно с пожарникарите изпомпваха водата от наводнените площи в Елените. Липсва ни и резачка STIHL, с която колегите правиха просеки при пожарите и разчистваха дървени отломки при последните наводнения. Все неща, които сме закупили с лични средства или с дарения от фирми, приятели и познати“, съобщава Радков в социалните мрежи.

По думите му са откраднати още спинална дъска за пренасяне на силно пострадали, ранцеви пожарогасители, градинска пръскачка, моторна пръскачка, два апарата за кръвно, медицинска раница.

„Сумата на заграбеното по груби сметки е между 3000 и 4000 лв, Лека-полека би трябвало да успеем да възстановим липсите с времето. Просто усещането да опитваш да правиш нещо, което е в помощ на другите и на цялата система и в следващия момента някой да разбие помещението, в което се събирате, да ти рови в нещата, за част които си събирал лев по лев, за да ги купиш, а за други си се молил на Х фирми, докато някоя склони, е много, много гадно“, пише още той, цитиран и от novini.bg.

