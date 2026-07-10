Крадци се врязаха с кола в банка във Вълчедръм и опитаха да откраднат банкомата

Кадър ИИ, Джемини

Дръзка атака срещу банков клон е извършена във Вълчедръм, където извършители нахлуха с лек автомобил в сградата и направил опит да открадне банкомат. Крадеците не успяха да завършат престъплението, а полицията ги издири.

Сигналът за престъплението е подаден на телефон 112 вчера около 04:20 часа от оператор на охранителна фирма. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който установил, че нападението е извършено между 03:40 и 03:55 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за опит за кражба при условията на взлом, като действията се извършват под надзора на прокуратурата.

Сигналът за престъплението постъпил в 04:22 ч. през нощта на 7 юли в Районно управление Лом, съобщи „Нова телевизия“. Инцидентът станал в деня, в който се изплащат пенсии, а банкоматът в клона бил пълен с пари.

Директорът на ОД-МВР Монтана ст. комисар Иван Аврамов посочи, че извършителите са две лица, които не са местни хора. „Единият е задържан на територията на ОД-МВР Плевен, а другият – в Шумен. Деянието е извършено с чужд автомобил, а номерата са сменени“, заяви той. И двамата са криминално проявени и осъждани.

Районният прокурор на Монтана Емил Овчаров заяви, че предоставянето на допълнителна информация би затруднило разследването. „В хода на разследването са събрани доказателства и са повдигнати обвинения на извършителите. Така те биха получили наказание между 1 и 10 години лишаване от свобода“, каза той.