Крадци задигнаха колекционерски кукли Labubu за 7 000 долара от магазин

Група маскирани крадци отмъкнаха кукли Labubu на стойност около 7 000 долара от магазин в района на Лос Анджелис, съобщи Шерифският департамент на окръг Лос Анджелис.

Инцидентът е станал рано сутринта в сряда в магазин в град Ла Пуенте, разположен на около 29 километра източно от центъра на Лос Анджелис.

Според властите извършителите са използвали откраднат пикап, който е бил открит малко след кражбата, съобщава bTV.

Разследването по случая продължава, като към момента не е ясно дали заподозрените са установени.

Широко усмихващата се Labubu е създадена през 2015 г. от хонконгския артист и илюстратор Касинг Лунг. През 2019 г. той разрешава куклата да бъде продавана от китайската компания за играчки Pop Mart, която предлага колекционерски фигурки в затворени кутии. Това означава, че съдържанието на пакета е изненада и обикновено е част от колекция на някаква тема.

Известността на Labubu рязко нараства през 2019 г., след като Pop Mart започват да я предлагат, и през 2024 г., когато Лиса от „Блекпинк“, която е тайландка, предизвиква бум на търсенето, популяризирайки играчката в социална медия.

През същата година продажбите в Северна Америка „скачат до небето“, като приходите в САЩ за първата четвърт на 2025 г. вече са надминали приходите от цялата 2024 г., съобщават от Pop Mart.

Лунг създава Labubu като женски образ, като историята ѝ е вдъхновена от скандинавската митология. Той нарича нея и другите си измислени създания „Чудовищата“.

