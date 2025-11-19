Крадците връщат телефоните "Самсунг"

Пиксабей

Може да се каже, че през 2025 представата, че Android телефоните са по-евтини от iPhone, просто не е вярна. Има премиум флагмани с по-високи цени, а освен това някои сгъваеми модели са още по-високо позиционирани, пише Android Authority, цитира Мобил България

Кражбите на смартфони са широко разпространени в Лондон, като британската полиция съобщава за 117 211 кражби на мобилни телефони в града само през 2024. Макар че полицията не проследява данните за кражбите по марки смартфони, изглежда, че крадците имат предпочитания.

В статия в блога London Centric е представен Сам, 32-годишен лондончанин, който е бил ограбен от група от осем души, които са му отнели телефона, фотоапарата и шапката. Сам си спомня, че малко след като са избягали, един от крадците се е обърнал и му е върнал телефона Samsung.

Известно е, че iPhone са по-популярни сред тийнейджърите и в поп културата, но е удивително, когато крадците задържат открадната шапка, но връщат скромния телефон Samsung Galaxy. London Centric разговаря и с Марк, чийто телефон Samsung Galaxy беше хвърлен на земята, след като крадец на велосипед не беше впечатлен от откраднатото устройство.

Експертите смятат, че презрението на крадците към телефоните Samsung е тясно свързано с по-ниската им препродажна стойност в сравнение с iPhone. Макар че цените на дребно между първокласните iPhone и Android телефони са почти еднакви, iPhone запазват по-голяма остатъчна стойност с течение на времето.

Лондонските крадци вероятно предпочитат iPhone заради по-високата им препродажна стойност, а не защото са по-лесни за отключване. И iPhone, и Android телефоните имат надеждни функции за защита срещу кражба, като Google и Samsung са направили значителни подобрения в тази област през последните години.

Източник: Android Authority

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!