Краев след елиминирането на Лудогорец: Отстраняваме много силен отбор.

Снимка: Булфото

Халфът на Апоел Андриан Краев коментира резулатта на своя тим, който отстрани Лудогорец в Лигата на конференциите.

"Наистина беше много тежък мач. Имахме аванс през първото полувреме. След почивката за 5-6 минути всичко се обърка. Все пак вкарахме за 2:2 и се успокоихме. Парирахме щурма на Лудогорец и можахме да ги елиминираме.

Дузпата беше ключов момент, поздравявам нашия вратар. Отстраняваме много силен отбор. Това ще ни повлияе добре. Онзи ден като кацнахме се почувствах у дома. Беше сладко да играем тук. Заедно постигнахме много добър успех. Когато имам време, винаги следя мачовете от нашето първенство. Дано играят повече българи.

Мечтите ни са големи. Имаме здрав колектив и добър отбор. Гледаме към групите, разбира се", каза Краев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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