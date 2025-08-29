Кръгът в Първа лига започва с три срещи

Снимка: Пиксабей

Три срещи откриват седмия кръг в Първа лига днес, последен преди паузата за световните квалификации на националните отбори.

Всичко този път започва със спора между новаците в Първа лига – Монтана и Добруджа, насрочен за 17:30 ч. Отборите имат своето добре познато съперничество, след като през последните години редовно мериха сили във Втора лига. В рамките на 5 мача те си размениха по една победа, а останалите три завършиха без победител, посочва БНР.

В 19:45 ч. пък започва сблъсъкът Ботев (Враца) срещу Черно море. „Моряците“ ще опитат да продължат солидната си серия от седем поредни победи в официални срещи. Възпитаниците на Илиан Илиев са колебливи в последно време и редуват победи и ремита, но все още нямат загуба в Първа лига.

Последната среща в петък вечер ще противопостави Септември и Локомотив (София) на стадиона на символичния гост. Отборите често мерят сили в последните години в контроли или официални срещи, а сега момчетата на Стамен Белчев ще опитат да спечелят ценни точки срещу градския съперник.

Програмата за VII кръг в Първа лига:

29 август 2025 г.

17:30 ч. Монтана – Добруджа

19:45 ч. Ботев (Враца) – Черно море

22:00 ч. Септември – Локомотив (София)

30 август 2025 г.

19:00 ч. Спартак (Варна) – Локомотив (Пловдив)

21:15 ч. Славия - ЦСКА

31 август 2025 г.

17:00 ч. Арда – Берое

19:15 ч. Левски – ЦСКА 1948

21:30 ч. Лудогорец – Ботев (Пловдив).

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!